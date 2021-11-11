Афины , , 19:28 — REGNUM Греция подтвердила 6801 новое заражение коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 11 ноября.

Греция Xinhuanet.com

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 815 068 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 67 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 16 560 человек. Из них 95,3% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше.

В общей сложности 503 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 82,7% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

За сутки госпитализирован 431 пациент.

Днем ранее сообщалось про 7105 случаев.