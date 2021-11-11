Москва, 11 ноября, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Актриса Агата Муцениеце стала гостьей YouTube-шоу «Есть вопросики». Выпуск с её участием доступен на канале блогера Иды Галич с 11 ноября.

Скриншот с YouTube Агата Муцениеце

В ролике Муцениеце отвечала на вопросы жителей Москвы. Актрису спросили, делали ли ей непристойные предложения в обмен на продвижение по карьере.

Муцениеце призналась, что в начале творческого пути некий «важный человек в мире кино» предлагал ей переехать из общежития в квартиру, куда он будет к ней приезжать. «Я сказала нет», — заявила актриса, отметив, что этот мужчина позже ей угрожал.

Артистка также предложила «наказывать» женщин, которые сами предлагают мужчинам интимную близость в обмен на карьерный рост. «Их надо наказывать за то, что они этим пользуются в целом… Страдают невинные, слабые из-за того, что женщины это позволили», — считает Муцениеце.

ИА REGNUM напоминает, что Агата Муцениеце стала известна в 2007 году благодаря роли в сериале «Закрытая школа». На съёмках этого проекта она познакомилась с Павлом Прилучным, с которым она состояла в браке с 2011 по 2020 год.