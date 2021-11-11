Стамбул, Турция, , 19:18 — REGNUM Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 11 ноября приняла участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который состоялся в Стамбуле.

Пятый саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств Akorda.kz

Как сообщает МИД Узбекистана, руководителями внешнеполитических ведомств Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркмении обсуждены повестка дня и организационные вопросы подготовки к предстоящему саммиту ССТГ.

Также, рассмотрены и согласованы проекты документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств.

«Состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию ССТГ, расширению многостороннего сотрудничества тюркоязычных государств в торгово-экономической, туристической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной и других сферах», — говорится в сообщении.

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