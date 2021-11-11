Калуга, , 20:14 — REGNUM В Калужском инновационном культурном центре 11 ноября состоялось открытие выставки «Нюрнбергский набат. Без срока давности», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Вице-президент международной ассоциации прокуроров Александр Звягинцев на выставке в Калуге Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области

Выставка посвящена 75-й годовщине Нюрнбергского процесса, который стал первым в мировой истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба. В ходе него международный военный трибунал вынес приговор нацистской Германии и ее карательным институтам. Многие годы вице-президент международной ассоциации прокуроров Александр Звягинцев, собирал факты исторических событий, которые разворачивались во время проведения главного процесса человечества, проводившегося в Нюрнберге 75 лет назад. На выставке в Калуге представлены 30 планшетов, содержащих фотографии, рисунки, копии документов Нюрнбергского трибунала и исторический материал о преступлениях нацистов на территории Калужского края.

Экспозиция, представленная в Калуге, является частью большой выставки «Нюрнбергский набат. Без срока давности», демонстрировавшейся в Государственном центральном музее современной истории. Она есть и в виртуальном варианте. В таком формате она также вызывает большой интерес — только за один день ее посмотрели почти половина миллиона человек. Планшетная экспозиция будет представлена во всех районах области.

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