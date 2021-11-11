Пенза, , 20:00 — REGNUM В одной из квартир города Пензы обнаружили тела 47-летнего мужчины и его 12-летней дочери. Их смерть, предварительно, наступила от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Пензенской области.

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Трагедия произошла в квартире дома по улице Попова. Тела умерших отца и дочери обнаружили родственники вечером 10 ноября. По факту смерти мужчины и малолетней девочки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, днем 23 февраля в Пензе в квартире дома по улице Высокой родственники обнаружили тела 43-летнего мужчины и его 41-летней супруги. Смерть наступила от отравления угарным газом. Их 11-летняя дочь, находившаяся вместе с родителями в квартире, была госпитализирована в медучреждение.

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