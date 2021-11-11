Москва, , 19:13 — REGNUM Сегодня, в День борьбы с кибербуллингом, в интернете стартует новый интерактивный сериал «Ничего страшного» экосистемы VK и студии Lateral Summer (создан при поддержке АНО «ИРИ»). Как сообщают создатели, веб-сериал основан на реальных историях жертв травли и результатах исследований различных ее видов.

Первые серии уже доступны для просмотра на платформе VK, посвященной противодействию кибербуллингу, а также на видеоплатформе в мини-аппах «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Интерактивный сериал — новый увлекательный формат кино, в котором зрители наравне с главными героями участвуют в истории и принимают решения за персонажей, а также формируют сюжет в течение просмотра. Кроме того, по мере развития сюжета зрителю предлагают варианты действий, от которых зависит, как именно поступит герой. И от выбранных действий меняется не только сюжет, но и финал истории.

«Ничего страшного» состоит из шести эпизодов по 15 минут. Проект будет сопровождаться образовательными материалами, позволяющими получить дополнительные сведения о проблеме буллинга и тем, как с ней справляться. В центре сюжета — история семьи Бегловых. Они переезжают в большой город и сталкиваются с травлей: на работе, в школе, дома и в интернете. Создатели проекта предлагают зрителям с помощью научно-фантастической составляющей — агента из будущего — вмешаться в жизнь Бегловых, разобраться, с чего начинается агрессия и как можно прервать цепь насилия и спасти героев. Интерактивный сериал призван помочь зрителям разобраться с тем, что такое травля, научить относиться к этому серьезно и показать, что ее можно предотвратить. Создатели надеются, что сериал будет способствовать формированию этичной и безопасной культуры общения в онлайн-среде и покажет молодым людям, что они не одиноки в своих проблемах.

Главные роли в проекте исполнили Алиса Хазанова, Виталий Кудрявцев и Ясмина Омерович. Генеральный продюсер — сериала Аля Береславцева, режиссеры — Антон Уткин и Ната Покровская. Руководитель проекта и автор идеи — Александра Бабкина, директор социальных проектов VK.

«Многим кажется, что агрессоры — инициаторы травли и кибербуллинга — это злые люди с плохим воспитанием и жизненным опытом, — отметила автор проекта, директор социальных проектов VK Александра Бабкина. — На самом деле невольно стать тем, кто запускает волну травли, может стать каждый — и особенно тот, кто сам был ее жертвой или наблюдателем. В сериале зрители смогут влиять на сюжет и узнать, к чему приводят их действия или бездействие, а также поймут, что первый шаг к тому, чтобы остановить насилие — не быть равнодушным и быть честным с собой самим».