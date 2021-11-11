Новосибирск, 11 ноября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 1 по 8 ноября зафиксировано повышениепотребительских цен на дизельноетопливо — на 2,5% и автомобильный бензинмарки АИ-98 — на 1%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна АЗС

«Цены на остальные виды топлива оставались без изменения», — уточнил региональный орган статистки.

Так, на городских АЗС бензин марки АИ-92 можнобыло приобрести по цене от 43,99 до 47,10 руб. за 1 литр, марки АИ-95 от46,95 до 49,95 руб., марки АИ-98 от 56,40 до 59,65 руб., дизельное топливо от 53,05 до 57,85 руб. за 1 литр.

Отмечается, чтона соответствующейнеделе 2020 года наблюдался рост цен на автомобильный бензин марки АИ-98 на 0,1%.