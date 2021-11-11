Москва, , 19:11 — REGNUM Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов, подозреваемые в том, что сбили полицейского в аэропорту в Дагестане, доставлены в дежурную часть в Москве, передаёт 11 ноября RT.

Полиция Андрей Черкасский © ИА Крассная Весна

«Решается вопрос о задержании и помещении в изолятор временного содержания», — сообщили изданию в полиции.

Видео с Нурмагомедовым из отделения полиции опубликовал Life. Параллельно с этим Усман Нурмагомедов в социальной сети опубликовал фотографии из спортзала в Махачкале.

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