Москва, 11 ноября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов, подозреваемые в том, что сбили полицейского в аэропорту в Дагестане, доставлены в дежурную часть в Москве, передаёт 11 ноября RT.

Андрей Черкасский ИА Крассная Весна Полиция

«Решается вопрос о задержании и помещении в изолятор временного содержания», — сообщили изданию в полиции.

Видео с Нурмагомедовым из отделения полиции опубликовал Life. Параллельно с этим Усман Нурмагомедов в социальной сети опубликовал фотографии из спортзала в Махачкале.