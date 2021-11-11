Москва, 11 ноября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Полагать, что Украина может являться для США важным союзником, могут только недалекие люди. Такое мнение 11 ноября высказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Причем мнение свое военный эксперт высказал в достаточно резкой форме, высмеяв даже саму идею допустить такую возможность.

«Это только в воспалённом мозгу может возникнуть мысль, что для США самый важный союзник — это Украина. Нет, конечно», — сказал Бужинской.