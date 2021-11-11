11 ноября 2021 | Время чтения 8 мин

Доходность российских гособлигаций значительно выросла. Однако выход нерезидентов из ОФЗ в последнюю неделю октября стал максимальным за последние полтора года. При этом переоценка стоимости портфелей долговых ценных бумаг ощутима для государственных и частных системно значимых банков в силу меньшего запаса капитала. В общем, «еще не вечер», как пела Лайма Вайкуле, «еще не вечер…пусть говорят, что приближается гроза».

Галина Смирнова, , 20:22 — REGNUM О ситуации на российском финансовом рынке по итогам десятого месяца года Центробанк рассказал в своем «обзоре рисков финансовых рынков». Как отмечается в документе, в октябре наблюдался значительный рост доходностей ОФЗ: в среднем на 94 б.п. по наиболее ликвидным срокам. Послужили этому внутренние факторы — рост инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), а также внешний — рост доходностей гособлигаций США. Основной же рост доходностей по российским ОФЗ пришелся на бумаги со сроком до погашения 2−5 лет. Вместе с тем совокупный объем вложений нерезидентов в ОФЗ сократился за месяц на 55,7 млрд рублей: отток происходил именно в последнюю неделю октября на фоне роста рублевых ставок. Примечательно, что именно во второй половине октября реализовалась большая часть месячного прироста доходностей — после принятого Банком России решения о повышении ключевой ставки на 75 базисных пунктов на состоявшемся 22 октября заседании.

Министерство финансов РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Причиной такой реакции рынка, — поясняется в документе, — стало большее увеличение ставки, чем ожидалось большинством аналитиков».

Успешное, как говорят авторы Обзора, перевыполнение плана в III квартале этого года и профицит бюджета позволили Минфину на фоне значительного роста доходностей взять паузу для стабилизации ситуации на рынке госдолга. Ведомство ограничило объемы предложения новых бумаг на аукционах. В целом же за месяц на аукционах разместили ОФЗ на 57 млрд рублей (11% от планового объема на IV квартал в 520 млрд руб.). Тогда как в сентябре было размещено ОФЗ на сумму 182,4 млрд рублей. Основными покупателями российских гособлигаций опять же выступали системно значимые кредитные организации (СЗКО), доля которых от общего объема покупок ОФЗ составила 57,4%. Доля иностранных участников аукционов в то же время сократилась на 14,4 процентного пункта — с 27,8% в сентябре до 13,3% в октябре, что сопровождалось вместе с тем нетто-продажами нерезидентов на вторичных биржевых торгах на сумму 78,7 млрд рублей. Это «в значительной степени повлияло на рост доходностей ОФЗ», подмечает Центробанк. В целом портфель ОФЗ нерезидентов сократился на 55,7 млрд рублей за счет их оттока в последнюю неделю октября (-74,3 млрд руб.) после повышения ключевой ставки.

«Продажи нерезидентов в последнюю неделю октября стали максимальными за последние полтора года, когда наблюдался отток иностранных участников из ОФЗ на фоне начала пандемии в марте 2020 года», — подчеркивается в документе.

Вместе с тем, говорится в Обзоре, отток иностранных инвесторов с рынка государственных и корпоративных облигаций больше в странах, в которых присутствуют в основном пассивные, а не активные фонды.

«Поскольку на российском рынке доля пассивных фондов составляет всего 18%, то это является дополнительным фактором устойчивости российского рынка государственного долга перед оттоком нерезидентов», — поясняет ЦБ РФ.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Несмотря на повышение ключевой ставки, на рынке ОФЗ заметного снижения ликвидности не наблюдалось. Ожидание различных траекторий движения ключевой ставки тоже не приводит к потере ликвидности. Что касается влияния роста процентных ставок по гособлигациям на банковский сектор, то Банк России, как и прежде, обращает внимание участников рынка на возросшую уязвимость к процентному риску, по­скольку по мере восстановления экономики процентные ставки будут повышаться. В России тенденция к росту процентных ставок на рынке ОФЗ началась в ноябре прошлого года и в этом году на фоне возрастающей инфляционной динамики только усилилась. С точки зрения финансовой стабильности, как подчеркивает регулятор финансового рынка России, важно учитывать влияние роста процентных ставок на долговые обязательства с фиксированными платежами, поскольку в случае их отражения в торговой книге происходит снижение их справедливой стоимости, что негативно влияет на прибыль и капитал банков.

Переоценка стоимости портфелей долговых ценных бумаг у российских банков, по данным ЦБ РФ, сильно отличает ситуацию по отдельным банкам и группам кредитных организаций. Наиболее устойчивая стои­мость портфелей характерна для государственных банков из числа СЗКО в силу значительного объема ОФЗ с плавающим купоном, приобретенных в IV квартале 2020 года: купон­ные платежи растут вслед за ростом рыночных ставок, что позволяет сгладить влияние растущих процентных ставок на их стоимость. Как следствие, крупнейшие держатели указанных выпусков имеют наименьшее снижение стоимости их портфелей. Наибольшие потери от переоценки портфелей долговых бумаг, более 10%, понесли частные банки из группы СЗКО, на балансе которых в основном — ОФЗ с фиксированным доходом. Государственные и частные системно значимые банки имеют меньший запас капитала, и эффект переоценки для них является ощутимым. В то же время, отмечает регулятор, на фоне общего роста прибыли банков в этом году, в том числе в связи со снижением кредитных рисков, эффект от реализации процентного риска остается ограниченным. В дальнейшем Центробанк рекомендует российским банкам использовать инструменты хед­жирования в целях ограничения возможного процентного риска.

Стоит ли рассматривать вложения в облигации федерального займа, ИА REGNUM рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова, по мнению которой такие инструменты скорее инвестиционные, нежели сберегательные. С одной стороны, госбумаги гарантируют возврат средств, с другой — изменение их номинала не всегда коррелирует с темпами инфляции, особенно на краткосрочном отрезке, что показала ситуация, складывающаяся на рынке ОФЗ в этом году: доходность по таким гособлигациям в среднем почти на 2% отставала от инфляции. Правда, и банковские вклады тоже не позволяют избежать инфляционного обесценивания сбережений даже с учетом повышения ставок по депозитам.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Стоит ли покупать ОФЗ конкретно в ноябре? Начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Research» Владимир Малиновский заявил изданию РБК, что основной риск при покупке ОФЗ сейчас — это более высокие, чем ожидают инвесторы и Банк России, темпы роста потребительских цен в России в ближайшей перспективе или более продолжительный период высокой инфляции.

«Оба этих сценария могут спровоцировать ЦБ и далее повышать ставку или держать ее на повышенном уровне длительное время. Это, в свою очередь, будет оказывать давление на рынок ОФЗ и приведет к дальнейшему росту доходности и, соответственно, снижению цен по бумагам», — подчеркнул Малиновский.

Давление на котировки ОФЗ может быть и в среднесрочной перспективе, и связано оно может быть с проблемой растущей инфляции и последующим за ней ужесточением денежно-кредитной политики не только в России, но и за рубежом, отметил РБК старший аналитик «Сбер Управление Активами» Владислав Данилов. Рынки ожидают, что Федеральная резервная система США перейдет к повышению ставки в 2022 году, сказал изданию руководитель отдела инвестиционных продуктов для состоятельных клиентов «Тинькофф Инвестиций» Евгений Дорофеев, что может вынудить Банк России придерживаться сдерживающей политики более продолжительное время и окажет влияние на долговые рынки всех развивающихся стран.

Переход ФРС к ужесточению монетарной политики и сворачивание программы количественного смягчения рынок ОФЗ уже отыграл в котировках и готов к нескольким повышениям базовой ставки в США во второй половине 2022 года, заявил Владимир Потапов из «ВТБ Капитал Инвестиции». В базовом сценарии, определяющем для рынка ОФЗ, по словам аналитика, на горизонте 12 месяцев в 2022 году будет замедление инфляции.

ФРС США. Вашингтон AgnosticPreachersKid

Между тем в пользу покупки российских гособлигаций аналитики приводят тот аргумент, что ожидаемое повышение Центробанком России ключевой ставки вплоть до 8,25−8,5% уже сейчас заложено в котировки ОФЗ, и если это так, то нет смысла ждать еще более высоких доходностей, даже если в декабре ЦБ снова повысит ключевую ставку. Тогда как в 2022 году можно ожидать снижения инфляции до 4−4,5%, что позволит ЦБ перейти к снижению ключевой ставки. Поэтому именно текущий период аналитики охарактеризовали изданию как открывшееся сейчас окно для входа в облигации.

Довольно пессимистичные предположения относительно инфляции высказал на своей странице в соцсети Фейсбук профессор ВШЭ Евгений Коган, который сомневается во временном характере инфляции. Наряду с тем, как в США «продолжают печататься огромные объёмы ликвидности», наблюдается логистический кризис, отмечает экономист, а также невероятный взлет цен на энергоносители, неуклонное сокращение безработицы и, самое главное, текущее и грядущее повышение стоимости труда.

«В Америке и многих других странах неуклонно сейчас будет повышаться стоимость труда, также крайне серьезно влияющая на себестоимость продукции, как и все остальные вышеперечисленные факторы», — подчеркнул профессор.

Профессор не разделяет надежд большинства экономистов и руководства ФРС на то, что инфляция с нами ненадолго, высказывая опасения, что реальность гораздо серьезнее. Собственно, в одном из своих аналитических документов регулятор, как мы сообщали ранее, тоже указывал на то, что отток мигрантов и изменение структуры рынка труда, в том числе за счет активного роста сегмента онлайн-торговли, который вызвал переток кадров в эту сферу в силу более высоких зарплат, вызвали рост проинфляционых рисков. Как и растут они, заметим, от ожиданий еще большего повышения ключевой ставки.