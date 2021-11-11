Кемерово, , 19:07 — REGNUM В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении работников шахта им. С.Д. Тихова: 46-летнего помощника начальника горнопроходческого участка, 33-летнего помощника начальника участка аэрологической безопасности по противопожарной защите, 38-летнего начальника смены производственной службы. Они обвиняются в «нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц». Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, 22 января 2021 года обвиняемые, зная, что пласт опасен по выбросам угля и газа, без проведения необходимых мероприятий допустили рабочих к выемке горной массы в этом забое. Во время работ произошел выброс угля и породы с повышенным газовыделением. В штреке находились 44 человека, 41 рабочего вывели на поверхность, один из них получил травмы. Три человека оказались заблокированы в забое. Тела проходчиков были обнаружены и подняты на поверхность. Техническая экспертиза установила нарушения, допущенные во время проведения работ.

В ведомстве отметили, что со следствием обвиняемые не сотрудничали, вину не признали.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.