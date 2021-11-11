Казань, , 19:09 — REGNUM В Казани по телефону горячей линии можно оставить заявку на посещение священнослужителем пациентов, проходящих лечение от COVID-19. Информация об этом появилась на сайте Татарстанской митрополии.

Красная зона Иван Шилов © ИА REGNUM

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Казанские священники несут служение в ковидных госпиталях, где лечатся пациенты с коронавирусом. Как пояснил руководитель отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями Казанской епархии иеромонах Роман, Минздравом РФ разработаны рекомендации, касающиеся посещения добровольцами «красных зон» больниц.

«Врачи получили право обеспечить допуск добровольцев к больным. К категории добровольцев относятся также и священники. Священнослужители, которые окормляют пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, ознакомлены с санитарными нормами и правилами пребывания в «красных зонах». Они знают, как правильно одевать и носить защитный костюм, как вести себя с больными. Препятствий для совершения Таинств в отделениях, где лежат люди с диагнозом COVID-19 нет», — добавил иеромонах.

О своем намерении пригласить священника в больницу для больного доверенным лицам необходимо заранее уведомить лечащего врача, который примет решение о его допуске в «красную зону».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Коми впервые пациент с тяжелой формой заболевания COVID-19 прошел обряд причастия в «красной зоне».

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