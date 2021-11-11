Тбилиси, 11 ноября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов прекратить голодовку. Об этом 11 ноября объявил защитник Саакашвили Ника Гварамия, сообщает грузинский телеканал «Формула».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Гварамия после встречи с Саакашвили в тюрьме зачитал журналистам его обращение.

«Я обращаюсь ко всем грузинам. Действия властей с первого дня моей голодовки по сегодняшний день являются преднамеренной и спланированной операцией по убийству. Заказчик один — Владимир Путин», — заявил Саакашвили.

Саакашвили обвинил грузинское правительство в провоцировании в стране гражданского противостояния, за которым последует вторжение России и оккупация Грузии под видом «нейтрализации угроз на границе».

Саакашвили назвал себя «несгибаемым патриотом» и основателем современного грузинского государства и заявил, что его голодовка сейчас стала оружием, которое русские и нынешнее правительство используют против Грузии.

«Исходя из этого, я принял решение согласиться с рекомендациями ЕСПЧ в Страсбурге и наших западных партнёров и прекратить голодовку», — заявил Саакашвили.

Однако Саакашвили согласен прекратить голодовку лишь на некоторых условиях. Он заявил, что тюремная больница в Тбилиси совершенно не подходит для процесса его реабилитации после голодовки, так как там нет необходимого медицинского оборудования и квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, Саакашвили считает, что от администрации тюрьмы исходит угроза его безопасности.

«Я также считаю [военный] госпиталь в Гори самой большой опасностью, потому что подразделения спецназа России находятся в нескольких километрах от этого госпиталя. Той России, которая является основным заказчиком моей ликвидации», — сказал Саакашвили.

Поэтому Саакашвили потребовал от властей своего перевода в гражданскую многофункциональную клинику. Конкретную клинику и конкретный план реабилитации должен назначить профессиональный консилиум врачей, назначенный на паритетной основе. Саакашвили готов безоговорочно подчиниться всем решениям подобного консилиума и после выполнения всех выдвинутых им условий прекратить голодовку.

В свою очередь, Гварамия заявил журналистам о том, что в случае смерти Саакашвили от голодовки грузинское государство будет ликвидировано Россией, и что «проснувшись в одно прекрасное утро мы увидим в Тбилиси русские танки». Гварамия считает, что Саакашвили прекращением своей голодовки должен спасти Грузию от её захвата Россией.

Напомним, что находящийся с 1 октября в тюрьме бывший президент Михаил Саакашвили объявил там голодовку протеста.