Сыктывкар, 11 ноября 2021, 19:03 — REGNUM За последние сутки в Коми коронавирус был выявлен у 387 человек, 43 из них прошли ковид-вакцинацию. Об этом в ходе своего ежедневного видеообращения сообщил глава республики Владимир Уйба.
Он также добавил, что жертвами коронавируса за сутки стали девять жителей республики. Никто из них, по словам Владимира Уйба, привит не был.
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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 40 759 человек.