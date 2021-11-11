Сыктывкар, , 19:03 — REGNUM За последние сутки в Коми коронавирус был выявлен у 387 человек, 43 из них прошли ковид-вакцинацию. Об этом в ходе своего ежедневного видеообращения сообщил глава республики Владимир Уйба.

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«Стоит отметить, что у большей части из них — 32 человека — легкое течение заболевания. 11 человек госпитализированы в средней степени тяжести заболевания», — сообщил чиновник.

Он также добавил, что жертвами коронавируса за сутки стали девять жителей республики. Никто из них, по словам Владимира Уйба, привит не был.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 40 759 человек.