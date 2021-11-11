11 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 20:20 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что решений о введении обязательной вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в России до сих пор не принималось, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 11 ноября в социальной сети Facebook.

Оноре Домье. Восстание (фрагмент). 1860

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«Зачем эти полумеры? Давайте уже сразу повязку или нашивку на одежду и заставьте ходить по стойке смирно вдоль забора», — предлагает Алексей А.

Многие пользователи пришли к выводу, что непозволительно, чтобы людей принуждали вакцинироваться, иначе это нарушит основы Конституции Российской Федерации и нормы прав человека.

«Вакцинация необходима, но только добровольная! Принуждения недопустимы в правовой стране!» — считает Oksana H.

Некоторые комментаторы отмечают, что необязательная вакцинация в России уже стала, по сути, принудительной, поэтому пора очевидную реальность обернуть в юридическую форму.

«Чиновники руководствуются системой управления, функционирующей в логике лесных разбойников, где путнику постоянно предлагается делать «добровольный» выбор между кошельком или жизнью. При этом все понимают, что кошелёк в любом случае окажется у разбойника. В данном контексте перевод «добровольной» вакцинации в «обязательную», возможно, самое правильное решение. Если это произойдёт, то законодатель должен будет определить чёткие и понятные критерии отказа от вакцинации (противопоказания, отводы и т. д.), кроме того, в этом случае отомрут за ненадобностью все эти QR-коды. Всё равно всех заставляют по факту, зачем продолжать врать себе и окружающим?» — написал Evgeniy P.

Вакцинация Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Часть людей считает, что Кремль занял неправильную позицию, которая заключается в том, чтобы самоустраниться от жизненно важных для страны вопросов, отдав их решение на усмотрение местных органов власти и представителей фармакологического бизнеса.

«Песков пытается выставить всё таким образом, будто бы Кремль вообще никакого отношения к этой вакцинации не имеет, никаких решений не принимает, а всё случается как бы само по себе. Какой-то инфантильностью попахивает. Посмотрите на Китай. Там партия сказала: «Прививаться», народ ответил: «Есть». И всё. А почему так? Потому что народ Китая верит своему руководству, потому что Пекину нужно здоровое и счастливое население, и люди это знают. Верят ли граждане России своему руководству? Можете ответить сами», — написал Василий Г.

Ряд пользователей указывает на то, что изготовителям вакцин и тем, кто призывает ввести в стране обязательную вакцинацию, необходимо понимать, что в случае чего, народная ненависть обратиться в их сторону.

Вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» Zdrav.nso.ru

«Ну, как же, как же… Ввести обязательную вакцинацию для всех граждан России! И именно вакциной Гинцбурга, с обязательной ревакцинацией через полгода, а лучше еженедельно! Хоть и не свечной заводик, а каков доходик!» — пишет Pol G.

«А вы заставьте Гинцбурга нести личную ответственность за последствия тотальной вакцинации! Мигом поутихнет. Это какие же риски!» — указывает Kristina S.

Напомним, 10 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что решений о введении обязательной вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в России до сих пор не принималось.