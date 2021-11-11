Москва, , 18:59 — REGNUM В ходе вооруженного конфликта в Донбассе Киев продолжает деструктивную политику и нарушает минские договорённости, заявил 11 ноября президент России Владимир Путин.

Донбасс. Лето 2014 года Sovross.ru

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Такое заявление российский лидер сделал в ходе телефонного разговора с исполняющей обязанности Федерального канцлера Германии Ангелой Меркель.

Отдельно было указано, что украинские боевики применяют беспилотники, запрещённые минскими соглашениями.

«При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту Президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который всё больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты», — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

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