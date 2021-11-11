Стара-Загора, , 18:56 — REGNUM Представители администрации и общественные активисты города Стара-Загора (Центральная Болгария) объявили о намерении возвести монумент, посвященный запуску спутника «Интеркосмос Болгария-1300». Об этом сообщила софийская газета «24 часа».

Пусковая установка. Космодром «Плесецк» ArieW

Создания памятника приурочено к 40-летию одного из самых значительных достижений Болгарии в области космических исследований: 7 августа 1981 года с космодрома «Плесецк» (СССР) на орбиту был выведен спутник «Интеркосмос» с болгарскими приборами для изучения ионосферы и магнитных волн.

Как утверждают в Софии, научные результаты, полученные в результате обработки соответствующей спутниковой информации, до сих пор используются специалистами во всем мире.

Как ожидается, деньги на памятник спутнику «Интеркосмос» будут собраны в ходе ряда масштабных благотворительных акций. Работы над созданием проекта монумента начнутся в декабре нынешнего года.