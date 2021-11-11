Кемерово, 11 ноября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 12 ноября, будет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололёдные явления, на дорогах гололедица. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Наталья Диева Мокрый снег

Также, по прогнозам будет дуть юго-западный ветер, ночью 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днём 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью −4…+1 °C, местами до — 9 °C, днём +1…+6 °C, местами до — 4 °C.

В Кемерове завтра, 12 ноября, по данным гидрометцентра, будет облачно, ночью осадки, днём небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью −1…−3 °C, днём +1…+3 °C.