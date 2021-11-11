Москва, 11 ноября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. В случае начала боевых действий Польши против Белоруссии Россия окажет своему союзнику всестороннюю поддержку. Об этом 11 ноября заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Минобороны России Россия и Белоруссия

По его словам, на этот счет у России есть свои обязательства перед Белоруссией, которые она будет исполнять. Вопрос в том, станут ли выполнять свои обязательства США и вступаться за своего союзника в лице Польши.

«Россия с учётом наших обязательств, тут уже никуда не денется от того, чтобы вступить в это столкновение. Это тревожно. США придется выбирать либо отказываться от своих обязательств, либо вступать в противостояние с Россией, что приведет к глобальной катастрофе», — сказал Бужинский.