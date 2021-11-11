Сыктывкар, , 18:51 — REGNUM Медицина Коми испытывает острую нехватку кадров — в медучреждениях открыты более 1200 вакансий. Об этом заявил министр здравоохранения Игорь Дягилев, выступая в Госсовете республики.

По его словам, за девять месяцев текущего года врачей стало на 60 меньше — теперь их 3209. Численность среднего медперсонала сократилась на 213 человек и составила 9517.

«На это влияет в первую очередь высокий уровень миграции населения за пределы республики, высокий удельный вес медработников пенсионного возраста (примерно 30%), слабое развитие в ряде территорий республики социальной инфраструктуры, молодежь не едет туда», — заявил Дягилев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Коми выплачено по 2 млн рублей врачам, 1 млн фельдшерам и 350 тыс. рублей — средним медработникам, прибывшим в сельские территории по программе «Земский доктор».