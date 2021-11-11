Бишкек, 11 ноября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. В Киргизии цены на дизельное топливо оказались ниже, чем в России и странах Туркестанского региона. Об этом заявил директор госагентства антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков на пресс-конференции сегодня, 11 ноября.

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По его словам, сейчас литр дизтоплива в Киргизии стоит около 45,8 рубля, в Казахстане — 48,4 рубля, в России — 51,7 рубля, в Белоруссии — 60,9 рубля, в Узбекистане — 63,4 рубля, в Таджикистане и Армении — 72,5 рубля.

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Также чиновник отметил, что основная причина резкого подорожания автомобильного топлива в Киргизии связана преимущественно с ростом отпускных цен на российских нефтеперерабатывающих заводах.

«С начала года «Башнефть», Ангарский, Омский и Орский НПЗ подняли цены на дизтопливо на 70%, а на бензин — на 130%», — констатировал глава госантимонополии.

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