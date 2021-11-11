Москва, 11 ноября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Польша может спровоцировать начало крупного вооруженного конфликта. Об этом 11 ноября заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Флаг Польши

По его словам, причиной конфликта может стать кризис с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. И хотя США не заинтересованы в начале боевых действий, Варшава может не прислушаться к их мнению, полагает военный эксперт.

«Я все время придерживался мнения, что ничего без разрешения США в НАТО происходить не может. Но сейчас я смотрю на поляков, на их действия, их риторику, они могут поставить США в неловкое положение и спровоцировать кризис на границе с Белоруссией», — сказал Бужинский.