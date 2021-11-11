Новосибирск, , 18:45 — REGNUM В Новосибирской области спрос на вакцинацию от коронавируса за последние недели значительно вырос. Только за вчерашний день обоими компонентами вакцинировано более 17 тысяч человек. Об этом на брифинге сегодня, 11 ноября, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы отслеживаем наличие свободных слотов и кабинетов вакцинации. Там, где видим, что количество обращений растёт, открываем дополнительные точки вакцинации. Мой заместитель как «тайный пациент» вчера и сегодня объезжает медицинские учреждения, чтобы оценить возможность записаться на вакцинацию через регистратуру, а также портал Госуслуг. Сегодня проверили самые большие по прикреплённому населению поликлиники №27 и №16», — уточнил министр.

По официальным данным, на сегодняшний день более 1 млн 12 тысяч новосибирцев вакцинировались первым компонентом, полный курс вакцинации от коронавируса завершили более 856 тысяч человек. Остаток первого компонента — более 210 тысяч доз, поставки продолжаются.

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