Нижний Новгород, , 18:41 — REGNUM В Нижнем Новгороде суд признал директора строительной компании «Таунхаус» виновной в мошенничестве, в результате которого потерпевшим дольщикам нанесен ущерб на сумму свыше 56 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области сегодня, 11 ноября.

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Гособвинение доказало, что в период с 2014 года по 2017 год обвиняемая заключала предварительные договора купли-продажи недвижимости на территории жилого комплекса «Каштановый дворик», но несколько жилых домов так и не были достроены.

В результате её мошеннических действий пострадали 25 человек, которые заранее заплатили за квартиры в строящихся домах.

В итоге Нижегородский районный суд приговорил застройщицу к шести годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в исправительной колонии общего режима.