Тюмень, , 18:39 — REGNUM В Тюменской области 18-летний юноша после прививки от COVID-19 слёг с инсультом. Об этом в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил отец молодого человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Lenobl.ru

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У 18-летнего Рустама порок сердца, но он не получил медотвод от вакцинации против коронавируса. После прививки «Спутник V» в тот же вечер у него поднялась температура и онемела рука. Прибывшие медики скорой помощи, выяснив, что юноша наркотики не употреблял, сделали вывод, что это реакция на прививку, которая может продлиться три дня.

К утру Рустаму стало ещё хуже — у него появились несвязная речь и заторможенность. В областной клинической больнице №2 ему поставили диагноз «инсульт».

В департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что обострение хронических заболеваний, патологий и появление экстренных состояний, таких как инсульт, может вызвать множество факторов, и в регионе регистрируется 4,5 тыс. случаев инсультов в год.

«И специалисты говорят о том, что это уже далеко не возрастное заболевание. Надо отметить, что по предварительным данным за 2021 год количество случаев регистрации инсультов сократилось примерно на 15%. В любом случае такие вопросы рассматриваются специализированной комиссией — для определения возможной причинно-следственной связи острого состояния и проведенной вакцинации», — комментирует публикацию региональный департамент здравоохранения.

Также отмечается, что вакцинация от коронавируса может быть отложена в связи с повышенным уровнем артериального давления.

«До вынесения официального решения не рекомендуем жителям делать выводы самостоятельно о произошедшей ситуации и описываемых событиях», — добавили в ведомстве.