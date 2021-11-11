Казань, , 18:41 — REGNUM В Казани зооботсад «Река Замбези. Африка» вводит для посетителей пропускную систему по QR-коду. Предоставить его потребуют с 15 ноября. Соответствующая информация опубликована на официальных страницах зоопарка в соцсетях.

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

«Уважаемые посетители! С 15 ноября 2021 года для лиц старше 18 лет вход в Казанский зооботсад «Река Замбези. Африка» будет осуществляться только при предъявлении QR-кода», — говорится в сообщении.

На детей данное требование не распространяется, они смогут посещать зоопарк по-прежнему.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте вводится пропускная система кодов. Пассажиров допустят в транспорт только при предъявлении бумажного, или электронного QR-кода вакцинированного или переболевшего, выданного на портале Госуслуг, либо QR-кода о наличии медотвода.

Читайте также: В общественном транспорте Татарии вводят пропускную систему по QR-кодам