Мосальск, Калужская область, 11 ноября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Церемония перезахоронения останков воинов, погибших на территории нынешней Калужской области в местах проведения Вяземской воздушно-десантной операции в 1942 году, состоялась 11 ноября в Мосальском районе на территории Мемориального комплекса «Барсуки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Почётные гости возложили цветы на братскую могилу

В траурном митинге приняли участие губернатор области Владислав Шапша, Герой Российской Федерации, командующий Воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Андрей Сердюков, Герой Российской Федерации, командир 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии, полковник Владимир Селивёрстов, архиепископ Песоченский и Юхновский владыка Максимилиан, руководители территориальных подразделений ряда федеральных ведомств и представители общественных организаций, ветераны и военнослужащие ВДВ, поисковики. В январе 2022 года исполняется 80 лет со дня начала Вяземской воздушно-десантной операции. Она проводилась силами около десяти тысяч бойцов 4-го воздушно-десантного корпуса. По плану Ставки Верховного Главнокомандования, боевые действия во вражеском тылу должны были продлиться 2−3 суток до соединения с наступающими войсками Западного фронта. Но кровопролитные бои затянулись почти на пять месяцев. Точные данные о павших защитниках Отечества не известны и сейчас.

В рамках областной Вахты памяти «Калужский рубеж» много лет продолжаются поисковые работы. В 2021 году они велись в местах высадки воздушного десанта. Были найдены останки 68 красноармейцев, а также восемь медальонов. Один из них удалось расшифровать. Он принадлежал Виктору Дмитриевичу Кудалёву, 1922 года рождения, уроженцу Владимирской области. Он проходил службу в 214-й воздушно-десантной бригаде. Поисковики разыскали родственников воина. Его останки будут перезахоронены на малой родине.

После минуты молчания и отдания воинских почестей военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии совместно с представителями калужских поисковых отрядов предали земле останки 67 бойцов.