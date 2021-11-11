София, , 18:36 — REGNUM Менее 50% граждан Болгарии, обладающим избирательным правом, готовы прийти на электоральные участки и выразить свою поддержку тому или иному кандидату на пост главы государства и кресла в Народном собрании страны. Об этом говорится в отчете болгарского отделения социологического агентства Alpha Research, передает 11 ноября БНР.

Выборы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Согласно данным исследования, большинство болгар не определились с политическими предпочтениями, а тысячи жителей республики планируют проигнорировать процесс всеобщего волеизъявления. Предполагается, что из-за возможной низкой явки избирателей Болгарию ждет второй тур голосования.

Напомним президентские и парламентские выборы в Болгарии назначены на 14 ноября. В предварительные списки избирателей включены около шести миллионов граждан. Помимо Болгарии, голосование состоится в дипломатических представительствах республики в 68 странах мира.

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