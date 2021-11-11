Тамбов, , 18:34 — REGNUM Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сегодня, 11 ноября, представил полпреду президента в ЦФО Игорю Щеголеву проект развития территории городской набережной канала реки Цны в Тамбове, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Максим Егоров представил Игорю Щеголеву проект развития набережной в Тамбове Tambov.gov.ru

Набережная областного центра, которая по праву считается излюбленным местом отдыха горожан, будет благоустроена. О проекте развития этой территории полпреду президента в ЦФО Игорю Щеголеву рассказал руководитель региона Максим Егоров.

Набережная Тамбова была обустроена в семидесятые годы прошлого столетия. Пятнадцать лет назад на отдельных участках были выполнены работы по благоустройству территории.

Новый проект развития городской набережной рассчитан на два этапа. На первом планируется обновить пешеходные дорожки, торшерные светильники, скамейки, подпорные стены, на втором — провести благоустройство противоположной стороны Набережной в зеркальном варианте.

«Новое пространство будет современным и динамичным. Облик набережной определят сами жители на общественном голосовании», — подчеркнул Максим Егоров.

Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев поддержал проект. По его мнению, реконструкция набережной даст импульс развитию туристического потенциала Тамбовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в ходе рабочего визита в Тамбовскую область Игорь Щеголев вместе с Максимом Егоровым посетил ряд культурных и социальных объектов, включая стройплощадку филармонии в областном центре, провёл ряд встреч и совещаний.

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