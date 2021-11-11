Стокгольм, , 18:29 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на два. Эта информация была опубликована 11 ноября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 078 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 181 532 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1014 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 274 072 человека старше 16 лет, вторую — 6 958 721.

С начала пандемии в общей сложности 7942 человека получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.