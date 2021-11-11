Горловка, ДНР, 11 ноября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Обстрелу со стороны украинских боевиков подвергся посёлок Широкая Балка, находящийся на западе города Горловки (ДНР), вечером 11 ноября, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

Атаку боевики начали в 17:06 мск из населённого пункта Новгородское. Уточняется, что ВСУ выпустили по ДНР 12 мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие ДНР сбили беспилотник ВСУ, корректировавший огонь при обстреле Горловки.