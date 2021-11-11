Бишкек, 11 ноября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Госагентство антимонопольного регулирования обратилось в парламент Киргизии с просьбой увеличить штрафы за необоснованно завышенные цены на уголь. Об этом заявил глава ведомства Кенешбай Тайлаков на пресс-конференции сегодня, 11 ноября.

Уголь

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По его словам, сейчас размер штрафов за подобные спекуляции составляет от 1 000 до 13 000 сомов (от 830 до 10 790 рублей), а госантимонополия предлагает поднять их до 10 000 сомов (8 300 рублей) для физических лиц и до 25 000 сомов (20 750 рублей) — для юридических.

Также чиновник отметил, что продавцам разрешили закладывать в розничную стоимость каждой тонны угля не более 400 сомов (330 рублей) расходов на транспортировку, но перекупщики дополнительно повысили цены на 1 500 — 2 000 сомов (1 250 — 1 660 рублей).

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