Стокгольм, , 18:28 — REGNUM 11 ноября тальман риксдага Андреса Норлен провел переговоры с лидерами парламентских партий, по результатам которых поручил лидеру «Социал-демократов» Магдалене Андерссон сформировать новое правительство Швеции. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает телеканал SVT.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Крайний срок, предоставленный Андерссон для формирования правительства, истекает в 12 часов по московскому времени 16 ноября. Если она все же не сможет заручиться парламентской поддержкой в риксдаге, Андерссон может попросить тальмана о продлении срока.

«Я считаю, что формирование правительства должно быть максимально быстрым, я думаю, что это в интересах всех, но в то же время я стараюсь не устанавливать слишком коротких сроков. Процесс должен быть быстрым, но не очень форсированным», — заявил Норлен.

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