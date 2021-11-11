Архангельск, , 18:22 — REGNUM Архангельские власти выделят из резервного фонда 10 млн рублей для поддержки предпринимателей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, средства будут выдавать бизнесменам, пострадавшим от простоя во время ноябрьских каникул.

Бизнес AlexanderStein

«Одна из основных мер поддержки — это возможность получить льготный заем под низкий процент. Предприниматели смогут получить до 500 тысяч рублей под один процент годовых сроком до двух лет», — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития, промышленности и науки региона Виктор Иконников.

Кроме того, предполагается снижение ставки арендной платы до 1 рубля за 1 квадратный метр по договорам аренды государственного и муниципального имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства и по договорам аренды государственного имущества для социально ориентированных некоммерческих организаций, пострадавших от ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, Минцифры России известило о запуске нового механизма поддержки малого и среднего бизнеса — компании смогут приобретать программное обеспечение вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям.