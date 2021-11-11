Казань, 11 ноября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В Татарии смертельные травмы получил мужчина, переходивший железнодорожные пути. Следственные органы устанавливают обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

По предварительной информации, трагедия произошла 10 ноября примерно в 06:32 (мск) на 756 км 10 пикет перегона Свияжск — Зелёный Дол. Пассажирским поездом №139 был смертельно травмирован мужчина, который переходил железнодорожные пути. Машинист пытался предотвратить наезд и применил экстренное торможение, а затем подал сигнал большой громкости, но мужчина все же получил травму выступающими частями поезда. Следователи организовали проверку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, днем 21 сентября на станции Васильево в Татарии маневренным тепловозом был травмирован мужчина, который шел вдоль железнодорожных путей в габаритах поезда.

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