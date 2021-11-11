София, 11 ноября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Болгарская государственная комиссия по защите правил конкуренции (КЗК) выявила ряд нарушений в деятельности компании «Лукойл-Болгария». Об этом 11 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

ГТРК Ингушетия Памятник честной конкуренции

Согласно официальной информации, в ходе предварительной проверки было установлено, что эта энергетическая структура якобы создает препятствия для импорта нефтепродуктов в Болгарию другими фирмами, а также отказывается предоставлять свои топливные склады в распоряжение некоторых международных корпораций.

«Налицо злоупотребление доминирующим положением «Лукойл-Болгария» на рынке Республики Болгария», — говорится, в частности, в документе КЗК.

Предполагается, что, в рамках антимонопольного законодательства Болгарии, в отношении указанной компании могут быть применены экономические санкции. Для обращения в судебные органы со встречной претензией у «Лукойл-Болгария» есть 60 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для соответствующих инспекционных действий послужил сигнал другой рыночной структуры Болгарии — австрийской нефтяной группы OMV.

Детали претензии не разглашаются, однако в софийском офисе OMV местным журналистам заявили, что их фирма будет добиваться «соблюдения закона о конкуренции, являющегося основой для развития бизнеса».

Напомним, LUKOIL Neftochim Burgas («Лукойл-Болгария») с генеральным офисом в болгарском городе Бургас, является основной нефтеперерабатывающей структурой на Балканах.

Компания считается ведущим производителем и поставщиком жидкого топлива и полимерных материалов в несколько стран региона. Группа OMV в Болгарии представлена несколькими НПЗ и рядом брендовых автозаправочных станций.