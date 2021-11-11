Нижний Новгород, , 18:15 — REGNUM Власти Нижегородской области разрешили школам и детским садам организовать новогодние ёлки на своей территории, несмотря на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Нижний Новгород Андрей Репин @ ИА REGNUM

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Проводить праздничные мероприятия можно будет только при условии соблюдения ряда ограничений: на новогодние утренники не будут допущены фотографы, аниматоры и другие посторонние лица, а проходить новогодние ёлки должны в отдельных классах и группах,

Особое внимание руководство общеобразовательных и дошкольных учреждений должно будет соблюдению безопасной дистанции в помещениях, в которых будет организовано празднование Нового года — на одного человека должно приходиться не менее четырёх квадратных метров.

Правила проведения новогодних ёлок в школах и детсадах могут быть изменены уже в ближайшее время в том случае, если эпидемиологическая ситуация в Нижегородской области ухудшится.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Нижегородской области выявили 783 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Также стало известно о том, что за минувшие сутки от последствий COVID-19 умерли 39 нижегородцев.