Липецк, 11 ноября 2021, 18:15 — REGNUM Число пациентов, поступающих в инфекционные госпитали Липецкой области, начало снижаться. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, в течение недели в стационары ежедневно поступает на 30% меньше ковидных больных, чем в конце октября.
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Свободный коечный фонд на 10 ноября составил 25%, в связи с чем принято решение о сокращении мест до трёх тысяч коек. Снизить число госпитализаций удалось за счёт увеличения охвата населения тестированием на COVID-19, а оперативная диагностика в свою очередь позволила начать лечение заболевания на ранней стадии и, соответственно, избежать тяжёлых осложнений.
Достигнуть большого объёма обследования жителей на коронавирусную инфекцию во многом позволило внедрение расширенного экспресс-тестирования. Всего в Липецкой области уже использовано более 30 тысяч экспресс-тестов. Накануне поступила ещё одна крупная партия — 20 тысяч штук. В общей сложности в регионе сейчас имеется свыше 60 тысяч экспресс-тестов на COVID-19.