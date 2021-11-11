Москва, , 18:12 — REGNUM Агент 28-летнего французского центрального защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго Мохаммед Беншенафи прокомментировал интерес к его клиенту со стороны французской «Марсели», которая, по сообщениям СМИ, рассчитывает подписать Жиго в зимнее трансферное окно: «Сперва нужно поговорить со «Спартак» и Самуэлем, чтобы понять, чего хочет каждая стороны. На данный момент никаких решений не принято», — цитирует агента Жиго издание «РБ Спорт».

Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго Андрей Пронин © ИА REGNUM

Текущее соглашение Самуэля Жиго с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2022 года. В январе иностранные клубы могут предложить французском футболисту подписать предварительный контракт.

В текущем сезоне на счету Жиго один забитых мяч и одна результативная передача в двенадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.