Москва, 11 ноября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Агент 28-летнего французского центрального защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго Мохаммед Беншенафи прокомментировал интерес к его клиенту со стороны французской команды «Марсель», которая, по сообщениям СМИ, рассчитывает подписать Жиго в зимнее трансферное окно: «Сперва нужно поговорить со «Спартаком» и Самуэлем, чтобы понять, чего хочет каждая стороны. На данный момент никаких решений не принято», — цитирует агента Жиго издание «РБ Спорт».

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго

Текущее соглашение Самуэля Жиго с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2022 года. В январе иностранные клубы могут предложить французском футболисту подписать предварительный контракт.

В текущем сезоне на счету Жиго один забитый мяч и одна результативная передача в двенадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.