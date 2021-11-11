Нижний Новгород, 11 ноября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России проводят обыски в администрации Приокского района Нижнего Новгорода, передают местные СМИ сегодня, 11 ноября.

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По имеющейся информации, поводом для обысков послужил сговор ряда высокопоставленных чиновников, в результате которого были нарушены права одного из нижегородских предпринимателей.

Имена представителей руководства райадминистрации, которых подозревают в превышении должностных полномочий, правоохранительные ведомства пока не озвучивают.