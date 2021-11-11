Ижевск, , 18:10 — REGNUM В Удмуртии на фоне стабилизации эпидситуации после нерабочих дней решено сократить число коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Объем койко-мест будет сокращен с 3980 до 3600 единиц.

По словам зампреда правительства республики Эльвиры Пинчук, полностью выведен из состава ковид-центров Республиканский госпиталь для ветеранов войн, где было развернуто 100 мест. Количество инфекционных коек также сокращено в Республиканской клинической инфекционной больнице, ГКБ № 8, ГКБ №6, Глазовской межрайонной, а также Можгинской, Завьяловской и Киясовской районных больницах.

В настоящее время медицинская помощь пациентам с коронавирусом оказывается в 21 стационаре. По состоянию на 11 ноября, госпитализировано 2586 человек. В минздраве напомнили, что за нерабочие дни число госпитализированных сократилось на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 11 ноября прививку от коронавируса сделали 573 855 человек. Второй компонент препарата получили 361 522 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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