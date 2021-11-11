Москва, 11 ноября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. 11 ноября испанское издание AS сообщило, что руководство московского «Спартака» готово расстаться с 24-летним шведским форвардом Джорданом Ларссоном, если поступит предложение в размере 13 миллионов евро. Основным претендентом на Ларссона СМИ называли «Вольфсбург», «Фиорентину» и дортмундскую «Боруссию», однако руководства некоторых из перечисленных клубов уже опровергли данную информацию.

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В текущем сезоне Джордан Ларссон принял участие в шестнадцати матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Лестер Сити» в матче третьего тура Лиги Европы УЕФА 2021/22 (3:4).

Ларссон стал игроком «Спартака» в разгар летнего трансферного окна 2019 года. «Красно-белые» заплатили шведскому «Норрчепингу» 4 миллиона евро за трансфер нападающего. На данный момент трансферная стоимость Джордана Ларссона, по оценкам портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро. Соглашение шведа с московским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.