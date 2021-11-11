Череповец, Вологодская область, 11 ноября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Сотрудники одной из детских поликлиник Череповца обнаружили младенца. Ребенок спал на пеленальном столике, никого из взрослых рядом не было.

Младенец

В администрации города корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что медики вызвали в медучреждение полицию, однако до появления страж порядка в поликлинику вернулась мать ребенка. Женщина рассказала, что просто задумалась и ушла домой без ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье мать забыла о годовалой дочери в ванне, девочка погибла.