Улан-Батор, , 18:04 — REGNUM Строительство 960-км газопровода, проходящего из России в Китай через Монголию, стартует в 2024 году, сообщает 11 ноября агентство «Монцамэ» со ссылкой на вице-премьера монгольского правительства Сайнбуянгийна Амарсайхана.

Газопровод Gazprom.ru

По его словам, уже выполнено 70% работ по технико-экономическому обоснованию проекта.

«В ходе телефонного разговора между премьер-министрами двух стран 9 ноября состоялся обмен информацией о совместной реализации взаимовыгодных, масштабных проектов. В этой связи министрам даны соответствующие поручения», — сказал Амарсайхан.

Маршрут газопровода протяженностью 960,5 км уже определен. В 2022 году начнётся детальное проектирование, а подготовительные работы займут около двух лет. Строительство нового газопровода официально начнётся в 2024 году.

Отмечено, что Монголия ведет переговоры с «Газпромом» о возможности стать страной-потребителем российского газа.

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