Нижневартовск, Югра, , 18:04 — REGNUM В Югру из Сочи доставлена руководительница ООО «Нефтесервис», которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 590 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

ПФР Pfrf.ru

По версии следствия, в период с января 2015 по декабрь 2017 года генеральный директор и единственный учредитель предприятия по обслуживанию буровых установок, уклонилась от уплаты налогов в общей сумме более 590 млн рублей.

Помимо этого, в 2015 и 2016 годах обвиняемая, по версии следствия, дважды дала взятку начальнику управления Пенсионного фонда РФ в городе Нижневартовске в размере более пяти миллионов рублей за снижение штрафных санкций и непроведение проверок в отношении юридического лица.

Женщина скрывалась от следствия и была объявлена в международный розыск. Она задержана 27 октября 2021 года в городе Сочи и заключена под стражу по обвинению в уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

Кроме того, в течение 2021 года налоговым органам удалось вернуть в бюджет недоимку по налогам в размере более 590 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении начальника ПФР по Нижневартовску дело о взяточничестве выделено в отдельное производство.

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