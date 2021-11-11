Москва, 11 ноября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Сбитый Усманом Нурмагомедовым в Дагестане полицейский получил травму головы, передаёт 11 ноября РЕН ТВ.

Врачи

Уточняется, что у сбитого полицейского 1982 года рождения диагностированы ушибы головы, есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В интернете появилась информация о том, что у сбитого полицейского диагностирована подкожная гематома головы и ушибы теменной области. После аварии его госпитализировали, оказали ему помощь и отпустили домой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нурмагомедов, родственник известного спортсмена Хабиба Нурмагомедова, задержан 11 ноября в аэропорту Шереметьево.