Таллин, 11 ноября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Отмечаемое официальной Эстонией тридцатилетие начала процесса интеграции иноязычных жителей в эстонское общество никак не связано с самими «интегрированными». Такое мнение на своей странице в социальной сети Meta высказал известный публицист русской Эстонии Андрей Заренков.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Он убежден, что все эти годы власти страны занимались не интеграцией, а принудительной ассимиляцией русскоязычного нацменьшинства, поэтому в юбилей звучит нескрываемое разочарование «ответственных лиц» ее итогами.

Заренков сообщил, что в Нарве руководитель Фонда интеграции Эстонии Ирене Кяосаар сказала, что за прошедшее время изменилась даже главная задача интеграции: «Тридцать лет русских водили по пустыне в поисках для них правильного поведения, но теперь-все коту под хвост… Раньше, дескать, русским говорили «выучите эстонский язык и мы вас примем к себе», а теперь видно, что хоть они и знают его, но «треть русскоязычной молодежи эстонским языком не пользуются».

Заренков назвал подобное утверждение главы Фонда интеграции ложью, потому что русские говорят по-русски не назло эстонцам, а потому что это родной язык: «Это ложь, мы все ‑ и молодежь и старики — пользуемся эстонским, но между собой предпочитаем говорить на родном, чем сильно раздражаем Ирену. Почему же мы не заменяем свой русский на эстонский? Оказывается, по ее словам, потому, что «язык — это средство, и он приходит, когда человек мотивирован» и потому что «в Эстонии есть преимущественно русскоязычные районы» и так далее».

Заренков считает, что чиновницам, которые сожалеют, что русские все никак не становятся эстонцами, надо признать главную причину своей неудачи и перестать говорить неправду: «Ни слова правды о том, что все 30 лет мы занимались не интеграцией, а вульгарной ассимиляцией. Итак, ждем новых выводов, назначенных русским в пророки эстонских Моисеев, что с нами делать».