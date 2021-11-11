Бирмингем, Великобритания, , 17:59 — REGNUM 11 ноября новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард дал первое интервью в качестве наставника клуба Английской Премьер-лиги: «Астон Вилла» — это клуб с богатой историей и прекрасными традициями. Я горжусь тем, что стал частью этой команды. Из беседы с руководством клуба я понял, насколько высокие амбиции у этого клуба. Я с нетерпением жду возможности помочь «Астон Вилле» достичь своих целей», — цитирует Джеррарда официальный сайт английского клуба.

Стивен Джеррард Biser Todorov

Последние три сезона Стивен Джеррард занимал пост главного тренера шотландского «Глазго Рейнджерс», который в прошлом сезоне впервые за десять лет стал победителем чемпионата Шотландии.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» заплатила «Глазго Рейнджерс» 3 миллиона фунтов в качестве компенсации за досрочный уход Джеррарда.